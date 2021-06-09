Юрист о деле Хованского: «Не стоит ориентироваться только на закон»

https://static.news.ru/photo/5f0232f8-c9da-11eb-acb3-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Хованский/youtube.com

Юрист Глеб Подъяблонский в разговоре с NEWS.ru прокомментировал дело блогера Юрия Хованского, который исполнил песню про «Норд-Ост». Специалист высказал мнение, что арест знаменитости может быть предупреждением всем блогерам.

В данной ситуации дело достаточно конкретизированное и показательное. Человек наступил на весьма больную мозоль. По закону ему могут совершенно спокойно до пяти лет [тюремного заключения] дать. Но человек откровенно боится, раскаивается, идёт на сотрудничество со следствием, осознаёт свою вину, — сказал юрист.

Он отметил, что в данном случае всё будет зависеть от того, «какая задача поставлена перед правоохранительными органами». По мнению Подъяблонского, известность Хованского может сыграть против него же.

Напугать только фактом, что за ним приехал спецназ, его взяли, повязали и ему есть угроза реально «сесть» или нужно демонстративно «посадить». Здесь не стоит ориентироваться чисто на букву закона, — добавил эксперт.

Специалист уточнил, что в данном случае блогерам от государства посылается «сигнал». В последнее время эти медийные личности имеют большое влияние на аудиторию, поэтому им следует куда внимательнее относиться к тому, что они говорят и что делают.

Если у этих господ не хватило вовремя мозгов остановиться, то в лучшем случае говорить приходится только об их мозгах, — заключил юрист.

Ранее Хованский признал свою вину в оправдании терроризма песней про теракт на показе «Норд-Оста». В СК РФ также объяснили, почему задержали знаменитость. Там уточнили, что 3 июля 2020 года он, «обращаясь к другим лицам с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности, осуществил выход в сеть Интернет и исполнил песню».

В результате Хованского признали виновным в призывах к терроризму, а также в призывах совершать насильственные действия в отношении детей, национальных меньшинств. Ему грозит от пяти до семи лет тюремного заключения или штраф до миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2.