«Они уничтожают мою жизнь!»: Хованский написал письмо из СИЗО

Блогер Юрий Хованский, арестованный по обвинению в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков, устроивших теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, написал письмо. Он считает себя невиновным и уже не верит в справедливость. Письмо опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

Следствию плевать на доказательства моей невиновности, они скорее засадят меня по ложным показаниям. Или ещё что придумают, — уверен Хованский.

Он считает, что ему не помогут ни СМИ, ни известные люди. Также блогер утверждает, что на момент исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста» в 2012 году части 2 статьи 205.2 УК не было в том виде, в котором ему вменяют, и следствие об этом знает. Но выпускать его не собираются.

Я не знаю, что делать, мои счета заморожены, деньги кончаются, как и надежда на справедливость. Пожалуйста, помогите мне, они уничтожают мою жизнь! — просит Хованский.

Хованского задержали 8 июня. Поводом послужила песня про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был ранее опубликован в Сети. Блогеру предъявили обвинения не только из-за призывов к терроризму, но и обвинили в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

10 июня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о его аресте. Сообщалось, что Хованский будет содержаться под стражей два месяца, до 8 августа. После арест был продлён.