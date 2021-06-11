Хованский признался в исполнении, но не распространении песни о «Норд-Осте»

https://static.news.ru/photo/39c1d350-cb4b-11eb-b936-96000091f725_660.jpg Юрий Хованский Фото: yurykhovansky/instagram.com

Арестованный по обвинению в терроризме блогер Юрий Хованский признал свою вину лишь частично. По словам его адвоката Виктории Мартыненко, он признал, что является исполнителем песни про «Норд-Ост,» но в Сети её не распространял, передаёт ТАСС.

Как отметила юрист, Хованский признал, что исполнял эту «ужасную композицию». По его словам, он придумал её много лет назад в нетрезвом состоянии и не планировал публиковать.

Он не признал полностью свою вину, он признал её частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он её распространял, то, что он агитировал кого-то,— такого вообще не было, это и есть частичное признание вины, — пояснила Мартыненко.

Как сообщалось, Хованского задержали 8 июня по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Поводом послужила песня про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был опубликован в Сети около года назад.

Блогеру предъявили обвинения не только в призывах к террористическим действиям, но и к совершению насилия в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

10 июня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о его аресте. Хованский будет содержаться под стражей два месяца, до 8 августа.