Суд арестовал Хованского

https://static.news.ru/photo/356850de-ca12-11eb-8abd-96000091f725_660.jpg Юрий Хованский Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в Telegram объединённой пресс-службы судов города.

Блогер будет содержаться под стражей два месяца, до 8 августа. При этом он сам просил избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или запрет определённых действий.

В документах, которые рассматривал судья, была информация, что фигурант частично признал вину. Силовики считают, что он «с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности» подключился к онлайн-трансляции на «неустановленном Интернет-ресурсе», исполнил песню с признаками призывов к терроризму, его оправдания и пропаганды.

Хованского задержали 8 июня по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Поводом послужила песня про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был опубликован в Сети около года назад.

Блогеру предъявили обвинения не только в призывах к террористическим действиям, но и к совершению насилия в отношении детей и нацменьшинств. Хованский заявил, что признаёт свою вину и полностью раскаивается в содеянном. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

По делу Хованского задержаны блогеры Андрей Нифёдов и Дмитрий Ларин. По предварительным данным, они проходят в качестве свидетелей.