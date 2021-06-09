Хованский признал вину и раскаялся в оправдании терроризма

Задержанный блогер Юрий Хованский признал свою вину в оправдании терроризма песней про теракт на показе «Норд-Оста». Видео его «раскаяния» публикует Telegram-канал «Подъём».
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В результате Хованского признали виновным в призывах к терроризму, а также в призывах совершать насильственные действия в отношении детей, национальных меньшинств. Ему грозит от пяти до семи лет тюремного заключения или штраф до миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
Сам блогер заявил, что полностью признаёт свою вину и «раскаивается» в своих деяниях.
Оперативные мероприятия прошли вечером 8 июня в Санкт-Петербурге. Блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
По предварительной информации, поводом к задержанию стала песня про «Норд-Ост». Ночью прошли обыски в квартире блогера в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.