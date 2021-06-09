Хованский признал вину и раскаялся в оправдании терроризма

https://static.news.ru/photo/350cd39c-c906-11eb-981d-96000091f725_660.jpg Юрий Хованский Фото: Юрий Хованский/youtube.com

Задержанный блогер Юрий Хованский признал свою вину в оправдании терроризма песней про теракт на показе «Норд-Оста». Видео его «раскаяния» публикует Telegram-канал «Подъём».

В СК РФ также объяснили , почему задержали знаменитость. Там уточнили, что 3 июля 2020 года он, «обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности, осуществил выход в сеть „Интернет“ и исполнил песню».

В результате Хованского признали виновным в призывах к терроризму, а также в призывах совершать насильственные действия в отношении детей, национальных меньшинств. Ему грозит от пяти до семи лет тюремного заключения или штраф до миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сам блогер заявил, что полностью признаёт свою вину и «раскаивается» в своих деяниях.

Оперативные мероприятия прошли вечером 8 июня в Санкт-Петербурге. Блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По предварительной информации, поводом к задержанию стала песня про «Норд-Ост». Ночью прошли обыски в квартире блогера в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.