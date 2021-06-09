Кто такой Юрий Хованский: драки, Госдума и шаурма

Сегодня в Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма. Поводом к задержанию стала песня про «Норд-Ост». Ролик был выложен год назад. Минувшей ночью прошли обыски в его квартире в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос. Хованский признал свою вину и заявил, что «раскаивается» в своих деяниях. Чем известен видеоблогер — в материале NEWS.ru.

Юрию Хованскому 31 год. Молодой человек родился под Пензой, а после школы переехал в Санкт-Петербург. Сейчас на его YouTube-канале 4,4 млн просмотров, однако в Рунете он, скорее, имеет репутацию скандального блогера. И вот почему.

Versus Battle

Versus Battle — это российское интернет-шоу на YouTube в жанре рэп-баттлов. В нём исполнители рэпа и хип-хопа соревнуются живым словесным выступлением. И хотя из определения следует, что шоу исключительно для рэперов, чуть ли не самым популярным стал баттл людей, которые даже не являются рэперами — Хованского и блогера Дмитрия Ларина. Ролик собрал на YouTube 41 млн просмотров. Тогда «восходящая звезда» из Пензенской области одержал победу и стал частым гостем и судьёй баттлов.

Юрий Хованский, Дмитрий Ларин youtube.com

Шаверма-патруль и Бич-закупка

Шоу, которое принесло Хованскому положительную оценку пользователей Рунета, стало «Шаверма-патруль». В нём он посещает различные заведения общепита и ставит оценки шавермы. Информацию можно по праву считать полезной, поэтому неудивительно, что популярность Юры как блогера резко подросла. Успех был очевиден. Во-первых, люди любят, когда кто-то уже попробовал что-то за них и дал фидбэк. Во-вторых, среди русского контента YouTube до этого не было заметных шоу о доступном стрит-фуде. Где лучшая шаверма Петербурга, Хованский так и не сказал.

Еще одно популярное шоу Хованского, появившееся после «Шавермы-патруль» — это «Бич-закупка». Оно идеально подошло бедным школьникам и студентам Петербурга. Хованский рассказывал, как лучше потратить последние 500 рублей или где найти «стильный прикид» за тысячу.

Избиение в парадной

В 2014 году Хованский разругался с певицей Kristina Si. Они нагрубили друг другу в Интернете, после чего блогера избили в парадной, а потом ещё и заставили извиниться перед самой Кристиной на камеру. Сам Хованский заявлял, что его избили «друзья» Тимати.

Побили, сняли на телефон для внутренней блэкстаровской тусовки, заставили записать обращение. Объяснили, что девушек обижать нельзя, что она из-за меня на неделю потеряла сон и покой. Я принёс извинения, меня затолкали в лифт и отправили наверх, — рассказывал Хованский в интервью The Flow.

Он также отметил, что считает рэпера и его команду настоящей мафией, поэтому связываться с ним не рекомендует. Что касается его слов, получается, он взял их назад. Однако, по мнению Хованского, это не позор: «Если кто-то хочет набить мне морду или получить извинение, я выберу второе».

Драка с Noize MC

Одним из самых популярных скандалов стала драка Хованского и рэпера Noize MC. Блогер не оценил альбом музыканта. На удивление видеоблог скандалиста сильно задел Noize MC. Во время проходившего на крыше многоэтажки Versus Main Event 2 музыкант подошёл к выпивающему алкоголь Хованскому и ударил по лицу. Драку быстро удалось подавить: блогер даже не успел сообразить, что происходит. Казалось бы, конфликт исчерпан, однако позже Noize MC вновь подошёл к Хованскому, после чего последовала ещё пара ударов.

Позже видеоблогер подался в музыку и выпустил дебютный EP «Моё гэнгста». В первом своём клипе «Батя в здании» Хованский снова постарался зацепить музыканта.

youtube.com

Дмитрий Маликов

С новым музыкантом «похайпить» среди молодёжи в какой-то момент решил и народный артист РФ Дмитрий Маликов. Они записали песни «Спроси у своей мамы», «Когда ты голоден», «Дисс на летсплейщиков» и «Прости меня, Тиньков». Поклонники уважаемого артиста, безусловно, были смущены такой коллаборацией, а вот фанатов Хованского такой новостью было уже не удивить.

Место в Госдуме

Чем и правда можно было удивить поклонников, так это новостью о том, что Юрий Хованский, на тот момент уже не просто скандальный блогер, а ещё рэпер, стендап-комик, телепродюсер и режиссёр, оказался в политике. Он стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова. Как отмечал в 2019 году сам Власов, Хованский нужен, чтобы помогать в работе с молодёжью.

В отличие от других блогеров, он не снимает обзоры автомобилей, и про женские сумки, и про то, что будет, если бросить арбуз с самолёта, то есть в таком формате контент, а действительно социально значимый контент. Поэтому было принято решение пригласить его к сотрудничеству, — рассказывал депутат NEWS.ru.

Власов отметил, что Хованский сможет донести до молодёжи некоторые инициативы, а также поможет в законотворческой работе. Кроме того, по словам депутата, блогер может выступать в качестве эксперта на обсуждениях, касающихся молодёжной повестки. Первой темой для обсуждения стало упрощение выдачи травматических пистолетов.

Здесь нельзя не отметить, что сегодня, когда Хованского задержали по делу об оправдании терроризма, ЛДПР открестилась от блогера. Глава госдумской фракции либерал-демократов Игорь Лебедев заявил, что задержанный по подозрению в оправдании терроризма видеоблогер Юрий Хованский не состоит в ЛДПР с начала 2021 года, а кроме того, уже не является помощником Власова.

Сам Власов не отказывался от Хованского и заявил, что задержание связано с провокацией против партии перед сентябрьскими выборами в федеральный парламент.

Почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жёсткие обвинения, сопроводив это массой публикацией в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР, — заявил Власов в разговоре с NEWS.ru.