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15 июля 2025 в 18:55

Назвавший ХМАО родиной узбеков депутат отказался от мандата

Назвавший ХМАО родиной узбеков депутат Таги-заде решил сложить полномочия

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Халид Таги-заде, назвавший регион исторической родиной мигрантов, добровольно отказался от депутатского мандата, сообщили источники URA.RU в политических кругах Югры. Он попросил снять с него полномочия с 21 июля.

Таги-заде написал заявление о сложении полномочий с 21 июля. Окружная дума должна рассмотреть его в ближайшее время в заочном режиме и опубликовать постановление, — сказал источник.

Пока сам Таги-заде воздерживается от подробных комментариев. Несмотря на это, он разместил на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) публикацию с песней Валерия Кипелова «Я свободен», что многие расценили как неофициальное подтверждение отставки.

В мае 2025 года депутат на заседании регионального парламента заявил, что мигранты из Узбекистана «едут в Югру на историческую родину». При этом Таги-заде Халид Боюкага оглы добавил, что когда-то часть ХМАО и Тюменской области входила в состав Сибирского ханства, которым, по его словам, правил хан Кучум.

Слова парламентария спровоцировали скандал. После этого дума ХМАО проголосовала за лишение его зарплаты. Решение поддержало большинство парламентариев.

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