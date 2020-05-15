Суд не счёл самоизоляцию нарушением прав жителя Москвы

Останкинский суд Москвы отказался признавать предписание главного санитарного врача столицы о необходимости всеобщей самоизоляции частично незаконным и недействующим.
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Истец заявил, что это нарушает его права, а решение о введении ограничительных мер было принято без достаточных оснований. Однако суд решил, что права заявителя этим предписанием нарушены не были.
Несмотря на утверждения истца, предписанием на граждан, в том числе на истца, не возлагается обязанность по его исполнению в связи с тем, что обжалуемое предписание выдано непосредственно правительству города Москвы, — говорится в решении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице зафиксировано более 50 тысяч нарушений карантинных мер за весь период распространения COVID-19. Об этом сообщил руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
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