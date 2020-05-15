Суд не счёл самоизоляцию нарушением прав жителя Москвы

https://static.news.ru/photo/3c658d26-96c3-11ea-a8ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Останкинский суд Москвы отказался признавать предписание главного санитарного врача столицы о необходимости всеобщей самоизоляции частично незаконным и недействующим.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на текст решения. По предписанию главного санврача Москвы № 1П от 29 марта городская администрация должна была обязать горожан «не покидать место проживания» из-за угрозы коронавируса.

Истец заявил, что это нарушает его права, а решение о введении ограничительных мер было принято без достаточных оснований. Однако суд решил, что права заявителя этим предписанием нарушены не были.

Несмотря на утверждения истца, предписанием на граждан, в том числе на истца, не возлагается обязанность по его исполнению в связи с тем, что обжалуемое предписание выдано непосредственно правительству города Москвы, — говорится в решении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице зафиксировано более 50 тысяч нарушений карантинных мер за весь период распространения COVID-19. Об этом сообщил руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.