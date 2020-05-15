В Москве нарушили режим самоизоляции более 50 тыс. раз

В столице зафиксировано более 50 тысяч нарушений карантинных мер за весь период распространения COVID-19. Об этом сообщил руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
За период действия режима повышенной готовности было зафиксировано свыше 50,6 тыс. случаев нахождения граждан на улице без разрешённых указом мэра оснований, —
приводитслова Данчикова ТАСС.
По его словам, за прошедшие сутки было установлено 1079 подобных нарушений. Кроме того, Данчиков подчеркнул, что москвичи стали ответственнее относиться к режиму самоизоляции.
Как писал NEWS.ru, ранее власти Москвы опровергли слухи о работе каршеринга с 18 мая.
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