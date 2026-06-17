Закон о тишине в Брянске и Брянской области: правила 2026 года

Закон о тишине в Брянске и Брянской области: правила 2026 года

Закон о тишине в Брянске и Брянской области: правила 2026 года

Жизнь в многоквартирном доме — это всегда соседи. Хорошо, когда они тихие и приветливые. Но бывает, что за стеной гремит музыка, сверлит перфоратор или кто-то громко выясняет отношения. Чтобы защитить покой граждан, в Брянской области действует закон о тишине. В 2026 году он не изменился.

Когда шуметь нельзя: ночь и дневной отдых

Закон о тишине в Брянской области (принят 23 декабря 2021 года) четко говорит: есть время, когда шуметь строго запрещено. Ночью — с 23:00 до 06:00 часов. В этот промежуток нельзя включать громко телевизор, музыку, пылесосить, сверлить, кричать или петь. Даже громкий разговор может стать нарушением.

Для выходных и праздничных дней правило чуть мягче. В субботу, воскресенье и в официальные праздники ночная тишина начинается тоже в 23:00, а заканчивается в 09:00. То есть можно поспать подольше.

Но есть еще дневной «тихий час». Каждый день, без выходных, с 13:00 до 15:00 часов тоже нужно соблюдать тишину. Это время специально установили для дневного отдыха — особенно важно для пожилых людей и маленьких детей.

Когда можно делать ремонт

Ремонт — дело нужное, но шумное. В Брянской области шумные строительные и ремонтные работы (перфоратор, дрель, штроборез) разрешены только в определенные часы.

Их нельзя проводить в ночное время и в дневной «тихий час». То есть самое лучшее время для ремонта — с 09:00 до 13:00 и с 15:00 до 23:00 часов. В субботу и воскресенье, если сосед начнет сверлить в 08:00, — это нарушение, можете смело жаловаться.

Даже если ремонт идет в разрешенное время, вежливый сосед предупредит вас заранее. Если не предупредил, можно попросить его об этом. Хорошие отношения с соседями — тоже часть спокойной жизни.

Закон о тишине в Брянске и Брянской области — 2026: со скольких до скольких можно шуметь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие действия считаются нарушением

Это не только громкая музыка и крики. К нарушению относятся:

использование телевизора, радио, колонок на большой громкости;

игра на музыкальных инструментах;

свист, пение, громкая речь;

работа перфоратора, дрели, штробореза в запрещенное время;

даже обычный пылесос или стиральная машина, включенные ночью или в дневной «тихий час», могут стать причиной жалобы, если они слишком шумные;

использование пиротехники (петард, фейерверков) в жилых домах и во дворах, кроме официальных праздников.

Но есть исключения: если шум вызван аварией — прорывом трубы, пожаром, работой спасателей, — это не нарушение. Также разрешено шуметь в новогоднюю ночь с 23:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Сколько придется заплатить за нарушение

За шум в неположенное время в Брянской области штрафуют. Суммы зависят от того, кто шумит и в первый ли раз.

Для обычных людей первый штраф — от 1000 до 3000 руб. Для должностных лиц (например, начальника управляющей компании) — от 3000 до 5000 руб. Для организаций (юридических лиц) — от 5000 до 10 000 руб.

Если человека поймали на нарушении тишины второй раз в течение одного года, суммы вырастают. Для граждан — от 3000 до 5000 руб. Для должностных лиц — от 5000 до 10 000 руб. Для организаций — от 10 000 до 25 000 руб.

Как видите, шуметь ночью или в «тихий час» — удовольствие не из дешевых. Поэтому лучше не рисковать, а если соседи не унимаются, смело обращайтесь в полицию.

Куда жаловаться на шумных соседей в Брянске

Мирные переговоры не помогли? Сосед продолжает слушать музыку на всю громкость в час ночи? Не терпите. Есть несколько способов навести порядок.

Самый быстрый — позвонить в полицию. Номер 02 (со стационарного) или 102 (с мобильного). Скажите, что соседи нарушают тишину, назовите адрес и квартиру. Полицейский наряд приедет, составит протокол. Штраф нарушителю обеспечен.

Можно обратиться к участковому. Особенно если шум повторяется часто, но не всегда сильный. Участковый знает своих подопечных, проведет беседу. Если не поможет — тоже составит протокол.

В Брянске работает приложение «Госуслуги Дом». Там можно зайти в чат дома и написать соседу лично. Иногда достаточно вежливой просьбы в общем чате. Также через портал «Госуслуги» можно подать жалобу онлайн или прийти в городскую администрацию. Но помните: без доказательств жалоба не сработает. Поэтому очень важно зафиксировать нарушение.

Как доказать, что соседи шумят

Одних слов мало. Нужны улики. Самый простой и надежный способ — сделать аудиозапись или видеозапись на телефон. На записи должно быть хорошо слышно шум, видны дата и время. Лучше, если видно и адрес (например, номер квартиры на двери). Если снимаете телефоном, на многих моделях дата и время ставятся автоматически.

Если другие соседи тоже страдают от шума и готовы подтвердить, попросите их написать заявление вместе с вами. Коллективная жалоба имеет больший вес. Когда вызываете полицию, обязательно запишите номер заявки и фамилию дежурного. Это поможет потом проверить, что сделано по вашему обращению.

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