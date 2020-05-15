Власти Москвы опровергли слухи о работе каршеринга с 18 мая

https://static.news.ru/photo/06d208b0-96b4-11ea-821d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы опроверг информацию о том, что столичный каршеринг начнёт свою работу с 18 мая.

Там подчеркнули, что вопрос о возможности частично разрешить работу каршеринга при минимальной аренде автомобиля от пяти дней только обсуждается.

Вопросом занимаются правительство Москвы и Роспотребнадзор.

Слухи о возможном возобновлении работы с 18 мая, однако, не соответствуют действительности — вопрос будет вынесен в управление Роспотребнадзора по Москве, только после их согласования и при выполнении компаниями краткосрочной аренды их требований возможна работа сервиса, также это должно быть отражено в указе мэра, — сообщили в дептрансе.

Там отметили, что в случае возобновления работы каршеринга, после каждой аренды автомобиль должен будет сниматься с линии для проведения дезинфекции, информирует РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, столичные власти могут разрешить каршерингу в Москве возобновить работу.