Власти Москвы опровергли слухи о работе каршеринга с 18 мая

Департамент транспорта Москвы опроверг информацию о том, что столичный каршеринг начнёт свою работу с 18 мая.
Там подчеркнули, что вопрос о возможности частично разрешить работу каршеринга при минимальной аренде автомобиля от пяти дней только обсуждается.
Вопросом занимаются правительство Москвы и Роспотребнадзор.
Слухи о возможном возобновлении работы с 18 мая, однако, не соответствуют действительности — вопрос будет вынесен в управление Роспотребнадзора по Москве, только после их согласования и при выполнении компаниями краткосрочной аренды их требований возможна работа сервиса, также это должно быть отражено в указе мэра, — сообщили в дептрансе.
Там отметили, что в случае возобновления работы каршеринга, после каждой аренды автомобиль должен будет сниматься с линии для проведения дезинфекции,
Как ранее писал NEWS.ru, столичные власти могут разрешить каршерингу в Москве возобновить работу.
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