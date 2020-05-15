Московский каршеринг может возобновить работу

https://static.news.ru/photo/db6e7fe8-96b1-11ea-ae42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти могут разрешить каршерингу в Москве возобновить работу.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы. Работу каршеринга могут частично разрешить при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, передаёт РИА Новости.

Так, машиной можно будет пользоваться в течение рабочей недели и более, — заявили в департаменте.