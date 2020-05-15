Московский каршеринг может возобновить работу

Столичные власти могут разрешить каршерингу в Москве возобновить работу.
Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы. Работу каршеринга могут частично разрешить при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней,
Так, машиной можно будет пользоваться в течение рабочей недели и более, — заявили в департаменте.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская столица выполнила условия Роспотребнадзора для первой фазы отмены ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом
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