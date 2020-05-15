Общество

Московский каршеринг может возобновить работу

16:12, 15 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти могут разрешить каршерингу в Москве возобновить работу.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы. Работу каршеринга могут частично разрешить при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, передаёт РИА Новости.

Так, машиной можно будет пользоваться в течение рабочей недели и более, — заявили в департаменте.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская столица выполнила условия Роспотребнадзора для первой фазы отмены ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты подсчётов, проведённых ТАСС на основе официальной статистики заболеваемости, охвата тестированием и загрузки медучреждений.

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