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03 июля 2025 в 12:30

Как оформить международные водительские права: полный гайд

Как оформить международные водительские права Как оформить международные водительские права Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для автопутешествий за рубежом российским водителям необходимо международное водительское удостоверение (МВУ). Рассмотрим детально процедуру оформления этого документа в 2025 году.

Варианты получения МВУ

Современное законодательство предусматривает три способа оформления:

  • через подразделение ГИБДД — оптимальный вариант для срочного получения;

  • в многофункциональном центре (МФЦ) — удобно при отсутствии времени на визит в ГИБДД;

  • дистанционно через портал госуслуг — наиболее современный и комфортный метод.

Государственная пошлина составляет 1600 руб. при любом способе оформления.

Подробная процедура в ГИБДД

Для максимально быстрого получения рекомендуется обратиться в ГИБДД.

  1. Предварительная запись осуществляется через официальный портал госуслуг с выбором удобного времени.

  2. Оплата пошлины возможна через банковские приложения или терминалы в здании ГИБДД.

  3. Подготовка пакета документов включает паспорт, действующие национальные права и фотографию установленного образца.

  4. Получение готового удостоверения происходит в день обращения, обычно в течение часа после подачи заявления.

Как получить международные водительские права Как получить международные водительские права Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оформление через МФЦ: особенности

Данный способ имеет свои нюансы.

  1. Запись на прием доступна через официальный сайт, инфоматы или по телефону горячей линии.

  2. Оплата госпошлины принимается различными способами, включая электронные платежи.

  3. Заполнение заявления происходит непосредственно в центре с помощью сотрудника.

  4. Срок изготовления увеличивается до девяти рабочих дней из-за необходимости передачи документов между ведомствами.

Электронная подача через «Госуслуги»

Современный цифровой способ предусматривает:

  • авторизацию через подтвержденную учетную запись на портале;

  • заполнение электронной формы с указанием персональных данных;

  • выбор места получения из доступных отделений ГИБДД или МФЦ;

  • онлайн-оплату пошлины со скидкой 30% при использовании портала;

  • получение в назначенное время после уведомления о готовности.

Требуемые документы

Для успешного оформления потребуется:

  • заполненное заявление (форма предоставляется на месте);

  • действующий паспорт гражданина РФ;

  • национальное водительское удостоверение;

  • фотография размером 35 × 45 мм (цветная или монохромная, матовая).

Важная информация: медицинское заключение для МВУ не требуется, его необходимо предоставлять только при замене или получении российских прав.

Пункты выдачи готовых документов

Готовое удостоверение можно получить:

  • в ГИБДД — при личной подаче выдается в тот же день;

  • в МФЦ — в течение установленного срока после оформления.

При электронной подаче через «Госуслуги» доступен выбор любого удобного отделения в пределах региона регистрации.

Срок действия и важные нюансы

Международное удостоверение действительно в течение трех лет, но не может использоваться после окончания срока действия национальных прав. При досрочном прекращении действия российских прав МВУ автоматически теряет силу.

Теперь вы владеете полной информацией о том, как правильно оформить международное водительское удостоверение. Выбирайте наиболее подходящий способ и путешествуйте с комфортом!

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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