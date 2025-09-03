«Будут уничтожены в первую очередь»: Герой РФ об объектах НАТО в Финляндии Липовой: объекты НАТО в Финляндии первыми попадут под удар в случае конфликта

Объекты НАТО на финской территории станут законной военной целью ВС России и одними из первых попадут под удар в случае конфликта, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По словам Героя России, при вхождении в Североатлантический альянс Финляндия утратила свою самостоятельность и выполняет волю руководства блока и ЕС.

Естественно, что это влечет непосредственною угрозу для Российской Федерации, но эта медаль имеет и оборотную сторону, потому что все военные объекты, появляющиеся на территории Финляндии, являются нашими законными военными целями, в случае конфликта они будут уничтожены в первую очередь, — объяснил Липовой.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что Финляндия победила в войне с Советским Союзом в 1944 году, так как сохранила независимость. Киев в настоящее время находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году, отметил лидер.

После этого депутат Алексей Чепа посоветовал финскому президенту заняться изучением истории. В частности, он напомнил о выходе страны из коалиции с Германией только в 1944 году.