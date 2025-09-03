Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025

Юбилейный Восточный экономический форум начался во Владивостоке

Фото: Александр Жолобов/Росконгрес

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году мероприятие оказалось юбилейным, десятым по счету. Тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания», он продлится с 3 по 6 сентября.

В общей сложности участие в Восточном экономическом форуме примут более 70 государств. При этом программа мероприятия поделена на семь блоков. Среди них в том числе «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», а также блок «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности».

Ранее появилась информация, что комплексный обед в ресторане «Панорама» на Восточном экономическом форуме обойдется для участников и гостей в 5,9 тыс. рублей. В него входят салат, суп, основное блюдо и десерт на выбор. К обеду также предлагается напиток и комплимент в виде восточных сладостей.

Кроме того, в рамках Восточного экономического форума пройдет Форум креативных индустрий. Главной темой мероприятия станет «Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран».

