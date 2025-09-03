Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 07:15

Психолог ответила, сколько необходимо времени для выработки новой привычки

Психолог Змиренкова: на формирование новой привычки уходит около трех месяцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На формирование новой привычки уходит около трех месяцев, рассказала клинический психолог Евгения Змиренкова. В беседе с NEWS.ru она отметила, что 21 дня, как было принято считать ранее, недостаточно.

Раньше считалось, что для формирования привычки достаточно 21 дня. Однако более поздние исследования показали, что этого времени явно недостаточно. Как правило, на формирование новой привычки уходит около трех месяцев, большинству людей требуется именно столько времени. Когда вы повторяете какое-то действие многократно, нейронные связи, отвечающие за это, укрепляются, и в конечном итоге оно становится автоматическим, — поделилась Змиренкова.

Она подчеркнула, что на время формирования привычки влияют разные факторы. Так, например, психолог выделила окружающую среду, сложность выполнения и личное отношение человека к новым действиям.

Ранее врач Виктория Симонова заявила, что аэробные упражнения насыщают ткани мозга кислородом и улучшают мозговое кровообращение. Она отметила, что такие тренировки на постоянной основе укрепляют память и когнитивные функции в целом.

здоровье
советы
врачи
Россия
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
