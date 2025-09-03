Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 07:04

Раскрыта сумма ущерба по делу о хищении у участников СВО в Шереметьево

Ущерб по делу о хищении у бойцов СВО в Шереметьево достиг 3 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сумма ущерба в рамках дела о хищении у участников СВО в Шереметьево возросла до 3 млн рублей, сообщил адвокат одного из фигурантов Павел Чигилейчик. По его словам, которые приводит РИА Новости, до этого речь шла о не более 1 млн рублей.

Общая сумма ущерба возросла до 3 млн рублей, — отметил адвокат.

Обвиняемыми по делу проходят почти 30 фигурантов — среди них предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По версии следствия, злоумышленники похищали деньги у бойцов СВО, прибывающих в международный аэропорт, путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

До этого Кабочкин изъявил желание отправиться на фронт. Как сообщил источник, знакомый с ходом расследования, однако такой исход маловероятен.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил о дополнительном досмотре, который ему устроили в Шереметьево. По его словам, сотрудники службы безопасности проверяли его отдельно от других пассажиров, сославшись на то, что участники СВО проходят контроль в особом порядке.

хищения
СВО
Шереметьево
уголовные дела
