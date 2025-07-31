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31 июля 2025 в 22:30

Обезопасьте себя: как проверить права на подлинность

Обезопасьте себя: как проверить права на подлинность Обезопасьте себя: как проверить права на подлинность Фото: Shutterstock/FOTODOM

Водительское удостоверение — важный документ, подтверждающий право управления транспортным средством. Но как убедиться, что перед вами не подделка? В новом материале NEWS.ru узнаем, как проверить права на подлинность разными методами.

Визуальные способы проверки

1. Проверка защитных элементов. Настоящие права имеют несколько степеней защиты:

  • голографические наклейки, которые меняют цвет при наклоне;

  • микротекст с повторяющейся надписью RUS;

  • специальные волокна в бумаге, светящиеся под УФ-лампой.

Плюсы: не требует специального оборудования.

Минусы: опытные мошенники могут подделать некоторые элементы.

2. Проверка данных документа. Обратите внимание на:

  • соответствие серии и номера установленному формату;

  • четкость печати и отсутствие размытых участков;

  • правильность написания ФИО — должно совпадать с паспортом.

Как проверить права на подлинность Как проверить права на подлинность Фото: Shutterstock/FOTODOM

Официальные способы проверки

1. Проверка через сайт ГИБДД. Надежный онлайн-метод:

  • зайдите на официальный сайт;

  • в разделе «Сервисы» выберите «Проверка водителя»;

  • введите серию и номер удостоверения.

Плюсы: официальные данные из базы ГИБДД.

Минусы: требует доступа в интернет.

2. Проверка через мобильное приложение «Госуслуги». Удобный вариант:

  • откройте приложение «Госуслуги»;

  • авторизуйтесь с подтвержденной учетной записью;

  • введите данные прав в разделе «Сервис проверки водительского удостоверения»;

  • результат проверки отобразится моментально.

Плюсы: быстрый доступ к информации.

Минусы: требуется подтвержденный аккаунт.

3. Личное обращение в ГИБДД. Подойдет, если нужен официальный ответ:

  • посетите ближайшее отделение ГИБДД;

  • подайте запрос на проверку подлинности прав;

  • получите письменный ответ.

Плюсы: самый надежный способ.

Минусы: требует времени на посещение.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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