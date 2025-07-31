Обезопасьте себя: как проверить права на подлинность

Водительское удостоверение — важный документ, подтверждающий право управления транспортным средством. Но как убедиться, что перед вами не подделка? В новом материале NEWS.ru узнаем, как проверить права на подлинность разными методами.

Визуальные способы проверки

1. Проверка защитных элементов. Настоящие права имеют несколько степеней защиты:

голографические наклейки, которые меняют цвет при наклоне;

микротекст с повторяющейся надписью RUS;

специальные волокна в бумаге, светящиеся под УФ-лампой.

Плюсы: не требует специального оборудования.

Минусы: опытные мошенники могут подделать некоторые элементы.

2. Проверка данных документа. Обратите внимание на:

соответствие серии и номера установленному формату;

четкость печати и отсутствие размытых участков;

правильность написания ФИО — должно совпадать с паспортом.

Как проверить права на подлинность Фото: Shutterstock/FOTODOM

Официальные способы проверки

1. Проверка через сайт ГИБДД. Надежный онлайн-метод:

зайдите на официальный сайт;

в разделе «Сервисы» выберите «Проверка водителя»;

введите серию и номер удостоверения.

Плюсы: официальные данные из базы ГИБДД.

Минусы: требует доступа в интернет.

2. Проверка через мобильное приложение «Госуслуги». Удобный вариант:

откройте приложение «Госуслуги»;

авторизуйтесь с подтвержденной учетной записью;

введите данные прав в разделе «Сервис проверки водительского удостоверения»;

результат проверки отобразится моментально.

Плюсы: быстрый доступ к информации.

Минусы: требуется подтвержденный аккаунт.

3. Личное обращение в ГИБДД. Подойдет, если нужен официальный ответ:

посетите ближайшее отделение ГИБДД;

подайте запрос на проверку подлинности прав;

получите письменный ответ.

Плюсы: самый надежный способ.

Минусы: требует времени на посещение.