Обезопасьте себя: как проверить права на подлинность

Водительское удостоверение — важный документ, подтверждающий право управления транспортным средством. Но как убедиться, что перед вами не подделка? В новом материале NEWS.ru узнаем, как проверить права на подлинность разными методами.
Визуальные способы проверки
1. Проверка защитных элементов. Настоящие права имеют несколько степеней защиты:
голографические наклейки, которые меняют цвет при наклоне;
микротекст с повторяющейся надписью RUS;
специальные волокна в бумаге, светящиеся под УФ-лампой.
Плюсы: не требует специального оборудования.
Минусы: опытные мошенники могут подделать некоторые элементы.
2. Проверка данных документа. Обратите внимание на:
соответствие серии и номера установленному формату;
четкость печати и отсутствие размытых участков;
правильность написания ФИО — должно совпадать с паспортом.
Как проверить права на подлинность
Официальные способы проверки
1. Проверка через сайт ГИБДД. Надежный онлайн-метод:
зайдите на официальный сайт;
в разделе «Сервисы» выберите «Проверка водителя»;
введите серию и номер удостоверения.
Плюсы: официальные данные из базы ГИБДД.
Минусы: требует доступа в интернет.
2. Проверка через мобильное приложение «Госуслуги». Удобный вариант:
откройте приложение «Госуслуги»;
авторизуйтесь с подтвержденной учетной записью;
введите данные прав в разделе «Сервис проверки водительского удостоверения»;
результат проверки отобразится моментально.
Плюсы: быстрый доступ к информации.
Минусы: требуется подтвержденный аккаунт.
3. Личное обращение в ГИБДД. Подойдет, если нужен официальный ответ:
посетите ближайшее отделение ГИБДД;
подайте запрос на проверку подлинности прав;
получите письменный ответ.
Плюсы: самый надежный способ.
Минусы: требует времени на посещение.