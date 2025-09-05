«Жаловаться и фиксировать»: юрист назвала неочевидные права ж/д пассажиров Юрист Друкер: пассажир поезда имеет право на ночной покой и чистоту в вагоне

Передвигаясь по железной дороге, пассажир имеет право на тишину и ночной покой в купе или СВ, рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер, консультант по путешествиям, юрист Евгения Друкер. По ее словам, проводник должен пресекать громкие разговоры и музыку в вагоне после 23:00. Кроме того, там должна царить чистота.

Если в вагоне антисанитария или грязное белье — это грубейшее нарушение, необходимо немедленно жаловаться начальнику поезда и фиксировать все на фото-видео. В стоимость билета в плацкарте и купе официально не входит питание, но если поездка длится более суток, пассажир имеет право на полноценное горячее питание. На практике это требование часто игнорируется, и многие пассажиры про это не знают, но вообще это требование закреплено в правилах железнодорожных перевозок, — рассказала эксперт.

Она добавила, что если поезд опаздывает более, чем на три часа, пассажиры имеют право на денежную компенсацию до 15% от стоимости билета в зависимости от времени опоздания.

