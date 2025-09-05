Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 17:51

«Жаловаться и фиксировать»: юрист назвала неочевидные права ж/д пассажиров

Юрист Друкер: пассажир поезда имеет право на ночной покой и чистоту в вагоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Передвигаясь по железной дороге, пассажир имеет право на тишину и ночной покой в купе или СВ, рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер, консультант по путешествиям, юрист Евгения Друкер. По ее словам, проводник должен пресекать громкие разговоры и музыку в вагоне после 23:00. Кроме того, там должна царить чистота.

Если в вагоне антисанитария или грязное белье — это грубейшее нарушение, необходимо немедленно жаловаться начальнику поезда и фиксировать все на фото-видео. В стоимость билета в плацкарте и купе официально не входит питание, но если поездка длится более суток, пассажир имеет право на полноценное горячее питание. На практике это требование часто игнорируется, и многие пассажиры про это не знают, но вообще это требование закреплено в правилах железнодорожных перевозок, — рассказала эксперт.

Она добавила, что если поезд опаздывает более, чем на три часа, пассажиры имеют право на денежную компенсацию до 15% от стоимости билета в зависимости от времени опоздания.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил NEWS.ru, что пассажиры имеют право на бесплатное питание и размещение при задержке авиарейса. По его словам, авиакомпании обязаны предоставлять услуги в зависимости от продолжительности задержки, включая напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

пассажиры
юристы
железные дороги
права
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские в Чите задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.