Ты вкусняшка или подделка? Как проверить мед на натуральность

Ты вкусняшка или подделка? Как проверить мед на натуральность

Мед — это ценный природный продукт. Но из-за высокой стоимости и популярности его часто подделывают. Производители могут добавлять в мед сахарный сироп, крахмал или ароматизаторы. Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно знать, как проверить мед в домашних условиях, и убедиться, что он натуральный. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как это сделать.

Как проверить мед: натуральный или нет по простым советам

1. Проверка водой. Капните немного меда в стакан с холодной водой. Натуральный продукт осядет на дне и не растворится сразу. Фальсификат с сахарным сиропом быстро растворится и окрасит воду.

2. Проверка бумагой. Нанесите каплю меда на белую салфетку или бумагу. Натуральный мед не оставит мокрого пятна. Поддельный — пропитает бумагу, как сироп.

3. Проверка йодом. Разведите мед в теплой воде и добавьте пару капель йода. Если смесь посинела — в составе есть крахмал или мука. Йод не изменил цвет? Вероятнее всего, мед чистый.

4. Проверка огнем. Натуральный мед можно отличить от подделки, капнув его на бумагу. Следующий шаг — возьмите спичку и подожгите бумажку. Если мед настоящий, края бумаги обгорят, а центр, смазанный медом, останется нетронутым. Подделка будет плавиться и становиться темнее при нагреве.

5. Кристаллизация. Натуральный мед через несколько месяцев кристаллизуется. Фальсификат может оставаться жидким даже спустя год — из-за сиропа или добавок.

6. Вкус и запах. Натуральный мед имеет мягкий растекающийся вкус, может слегка щипать горло. Чрезмерная сладость с карамельным оттенком может говорить о подделке.

7. Проверка уксусом. Смешайте мед с водой и добавьте каплю уксуса. Появление пены может говорить о наличии мела — популярной добавки к фальсификату.

Напоследок, берите мед у проверенных пасечников или в сертифицированных магазинах и помните: натуральный мед — это не всегда идеальный на вид продукт, но всегда — богатство вкуса и пользы.