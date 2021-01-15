Суд арестовал оператора ФБК по обвинению в призывах к экстремизму

https://static.news.ru/photo/40fff138-5756-11eb-8e4e-fa163e074e61_660.jpg Павел Зеленский Фото: DanyaKholodny/twitter.com

Пресненский суд Москвы принял решение о заключении под стражу видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Павла Зеленского. Сотрудника организации обвиняют в призывах к экстремистской деятельности.

Он будет находиться под арестом до 28 февраля, рассказали в суде.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Зеленского Павла Андресовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 февраля 2021 года, — передаёт ТАСС.

Согласно материалам дела, силовики считают призывами к экстремизму комментарии Зеленского в социальных сетях под материалами о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Мужчину задержали днём 15 января. Юрист ФБК Вячеслав Гимади рассказал, что Зеленского во время задержания ударили по голове, а потом отобрали ноутбук и телефон, передаёт издание.

Накануне, как писал NEWS.ru, СКР возобновил проверку по факту самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. Об этом рассказал адвокат Александр Караваев. При этом он отметил, что в настоящее время следствие рассматривает только состав преступления «доведение до самоубийства» и не касается вопросов превышения силовиками полномочий и препятствования профессиональной деятельности покойной.