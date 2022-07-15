Стоматолог объяснила, как сохранить зубы здоровыми Стоматолог Никитина: для здоровья зубов к обычной чистке нужно добавить монопучковую щётку и нить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сохранить здоровье зубов, к обычной чистке нужно добавить чистку монопучковой щёткой и нитью, сообщила стоматолог Ирина Никитина «Москве 24». Кроме того, важно ежедневно чистить язык — скопившийся налёт можно удалить щёткой или специальным скребком.

Чтобы зубы оставались здоровыми, обычной чистки недостаточно. Каждый вечер после основной процедуры необходимо прочищать каждый зуб со всех сторон монопучковой щеткой. <...> Ежедневно необходимо чистить пространства между зубами нитью. Лучше всего выбирать плоские и вощёные. Главное — они не должны быть жёсткими, как леска, — сказала Никитина.

Она также посоветовала после чистки использовать реминерализирующие гели, особенно это нужно детям и подросткам до 15 лет, а также во время лечения, после отбеливания зубов и при беременности. Гель укрепляет эмаль, помогает снизить чувствительность зубов и предотвратить развитие кариеса. Его нужно наносить на зубы тонким слоем, после чего желательно 40 минут не пить и не есть.

Если у человека стоят коронки, брекеты или виниры, ему обязательно следует пользоваться ирригатором, отметила врач.

Зубную нить, специальные ершики или ирригатор ранее советовал как альтернативу зубочисткам врач Давид Бергман. По его словам, неосторожное использование зубочисток может послужить причиной развития заболеваний десен.