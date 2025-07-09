«Не до еды»: нутрициолог объяснила, почему в жару меньше чувствуется голод Нутрициолог Чаевская: жажда в жару подавляет чувство голода

Чувство голода притупляется в жару, так как его подавляет жажда из-за потери жидкости при потоотделении, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Кроме того, по ее словам, снижается потребность в калорийной пище и энергии.

В жару происходит повышение температуры тела, и организм старается поддерживать теплообмен. Для этого уменьшается потребность в тяжелой, калорийной пище, поскольку основное внимание уделяется потреблению воды и легких продуктов. Высокая температура может также приводить к учащению обмена веществ, но при этом требуются меньшие запасы энергии, что ведет к снижению аппетита. Во-вторых, в жару тело теряет много жидкости через потоотделение, что может вызывать ощущение жажды, которое часто подавляет голод. Организму не до еды, — сказала Чаевская.

Она отметила, что в жару людям обычно хочется легкой и свежей пищи, например фруктов, овощей и холодных блюд. По словам нутрициолога, такие продукты легче воспринимаются организмом, чем тяжелые блюда, которые могут вызывать дискомфорт в жару.

Психологические аспекты также имеют значение. Летние месяцы часто ассоциируются с отдыхом и расслаблением, что может влиять на привычный режим питания. Например, летом люди могут проводить больше времени на улице и принимать пищу в менее формальной обстановке, что также может изменить восприятие еды, — добавила Чаевская.

Специалист уточнила, что высокие температуры могут воздействовать на гормоны, регулирующие аппетит, такие как лептин и грелин. По словам эксперта, это может приводить к изменению чувства голода и насыщения.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить продажу газировок и чипсов в школах. В то же время они выступили за то, чтобы в школьном питании было больше фруктов, овощей и цельных злаков.