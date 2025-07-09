Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 05:30

«Не до еды»: нутрициолог объяснила, почему в жару меньше чувствуется голод

Нутрициолог Чаевская: жажда в жару подавляет чувство голода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чувство голода притупляется в жару, так как его подавляет жажда из-за потери жидкости при потоотделении, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Кроме того, по ее словам, снижается потребность в калорийной пище и энергии.

В жару происходит повышение температуры тела, и организм старается поддерживать теплообмен. Для этого уменьшается потребность в тяжелой, калорийной пище, поскольку основное внимание уделяется потреблению воды и легких продуктов. Высокая температура может также приводить к учащению обмена веществ, но при этом требуются меньшие запасы энергии, что ведет к снижению аппетита. Во-вторых, в жару тело теряет много жидкости через потоотделение, что может вызывать ощущение жажды, которое часто подавляет голод. Организму не до еды, — сказала Чаевская.

Она отметила, что в жару людям обычно хочется легкой и свежей пищи, например фруктов, овощей и холодных блюд. По словам нутрициолога, такие продукты легче воспринимаются организмом, чем тяжелые блюда, которые могут вызывать дискомфорт в жару.

Психологические аспекты также имеют значение. Летние месяцы часто ассоциируются с отдыхом и расслаблением, что может влиять на привычный режим питания. Например, летом люди могут проводить больше времени на улице и принимать пищу в менее формальной обстановке, что также может изменить восприятие еды, — добавила Чаевская.

Специалист уточнила, что высокие температуры могут воздействовать на гормоны, регулирующие аппетит, такие как лептин и грелин. По словам эксперта, это может приводить к изменению чувства голода и насыщения.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить продажу газировок и чипсов в школах. В то же время они выступили за то, чтобы в школьном питании было больше фруктов, овощей и цельных злаков.

лето
питание
нутрициологи
здоровье
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему Янукович на самом деле потерял власть на Украине
HR-эксперт объяснила, как доказать факт работы без трудового договора
CБУ разыскивает главу российского Центробанка и министра просвещения
SHOT рассказал о взрывах в Туле
Депутат назвал кладбище, где могли бы похоронить Ленина
В Европе рассказали, что мешает достигнуть мира в конфликте на Украине
Политолог раскрыл, какая судьба постигла Януковича после «евромайдана»
«Наивный подход»: раскрыта главная мечта ЕС в противостоянии с Россией
В Финляндии начала процветать торговля рублями из-за санкций против России
«Не до еды»: нутрициолог объяснила, почему в жару меньше чувствуется голод
Ожесточенные бои, взятие под контроль Сум: успехи ВС РФ к утру 9 июля
Готовим традиционный русский десерт — пастилу из крыжовника
Депутат объяснил, почему Мавзолей Ленина нужно закрыть навсегда
Пушков отметил, что Трамп застрял в «вашингтонском болоте»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 июля
Юрист объяснил, как самозанятым мамам получить декретные выплаты
Педро забил два гола, выведя «Челси» в финал чемпионата мира
Врач назвала неочевидный симптом гастрита
Российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожье
Кириенко рассказал, как Путин подбирает кадры на госслужбу
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.