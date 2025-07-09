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09 июля 2025 в 07:05

Врач раскрыла опасные последствия недолеченного туберкулеза

Врач Тен: недолеченный туберкулез опасен резистентностью к препаратам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опасным последствием недолеченного туберкулеза является развитие резистентности к лекарственным препаратам, заявила NEWS.ru врач общей практики Видновской больницы Зарема Тен. По ее словам, в таком случае терапия может оказаться токсичной и дорогостоящей, а лечение продлится до двух лет.

Самое грозное последствие прерванного или неадекватного лечения туберкулеза — это резистентность к терапии. Формируются штаммы бактерий, устойчивые к основным или даже ко всем противотуберкулезным препаратам. Лечение таких форм длится годами, до двух лет и более, требует токсичных и дорогих препаратов. Часто лечение оказывается неэффективным, — сказала Тен.

Она отметила, что отсутствие своевременного и правильного лечения активного туберкулеза приводит к массивному разрушению легочной ткани с формированием полостей и рубцевания. По словам Тен, это является причиной хронической дыхательной недостаточности. Кроме того, уточнила врач, может возникать угрожающее жизни массивное легочное кровотечение.

Одна из форм легочного туберкулеза — милиарный туберкулез, который поражает множество органов через кровь. Нелеченый туберкулез способен вызвать воспаление оболочек мозга — туберкулезный менингит. Это осложнение крайне опасно, особенно у детей. При распространении микобактерий в кости возникает костно-суставной туберкулез, болезнь Потта. Это приводит к разрушению и деформации позвоночника, возникновению паралича, — добавила Тен.

Врач уточнила, что туберкулез почек и мочеполовой системы приводит к почечной недостаточности. По ее словам, при поздней диагностике, тяжелых формах и лекарственной устойчивости на фоне выраженного иммунодефицита возрастает риск смерти.

Ранее инфекционист Марият Мухина заявила, что на территории Центральной России из-за дождей и холодов активизировались сальмонелла, пневмококк, золотистый стафилококк, кишечная палочка и стрептококк группы А. Кроме того, по словам врача, непогода спровоцировала пробуждение клостридии диффициле, менингококка и микобактерии туберкулеза.

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