Сосиски в лаваше в чипсах: суперзакуска — хоть к супу, хоть к пиву

Сосиски в лаваше в чипсовой панировке: суперзакуска — хоть к супу, хоть к пиву! Эта простая, но очень вкусная закуска станет хитом любого застолья! Хрустящие рулетики с нежной начинкой из сыра и сосисок понравятся и взрослым, и детям. Готовятся они буквально за несколько минут, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 2 листа
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Сосиски — 4 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чипсы — 50 г
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Сыр натрите на крупной тёрке, сосиски нарежьте тонкими полосками. Лаваш разрежьте на полоски шириной 5–6 см. На каждый кусочек выложите немного сыра и сосиску, затем сверните плотными трубочками.
  2. Яйцо взбейте вилкой, обмакните в нём каждую трубочку, затем обваляйте в измельчённых чипсах или сухарях. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте рулетики со всех сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими с любимым соусом!

Ранее мы готовили салат «Аристократ» с крабовыми палочками! Слоеная закуска понравится всем.

сосиски
лаваш
простой рецепт
закуски
чипсы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
