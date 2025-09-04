Сосиски в лаваше в чипсах: суперзакуска — хоть к супу, хоть к пиву

Сосиски в лаваше в чипсовой панировке: суперзакуска — хоть к супу, хоть к пиву! Эта простая, но очень вкусная закуска станет хитом любого застолья! Хрустящие рулетики с нежной начинкой из сыра и сосисок понравятся и взрослым, и детям. Готовятся они буквально за несколько минут, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 2 листа

Сыр твёрдый — 100 г

Сосиски — 4 шт.

Яйцо — 1 шт.

Чипсы — 50 г

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Сыр натрите на крупной тёрке, сосиски нарежьте тонкими полосками. Лаваш разрежьте на полоски шириной 5–6 см. На каждый кусочек выложите немного сыра и сосиску, затем сверните плотными трубочками. Яйцо взбейте вилкой, обмакните в нём каждую трубочку, затем обваляйте в измельчённых чипсах или сухарях. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте рулетики со всех сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими с любимым соусом!

