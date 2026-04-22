Смешиваю варенку с яйцами и мукой — через 7 минут на столе торт, который тает во рту. «Карамелька» к чаю и кофе

Беру вареную сгущенку, яйца и муку — замешиваю жидкое тесто, выливаю в форму, и через 7 минут корж готов. Никакой скалки, никакой возни. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: нежный влажный бисквит с карамельным вкусом, прослоенный кремом из той же вареной сгущенки и сметаны, который делает торт сочным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 1 банка вареной сгущенки (380 г), 2 яйца, 1 стакан муки (160 г), 1 чайная ложка разрыхлителя; для крема — 1/2 банки вареной сгущенки, 200 г сметаны 20%. Яйца взбейте со сгущенкой, добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму (диаметр 20 см). Выпекайте при 180 °С 7 минут. Для крема смешайте сметану с оставшейся сгущенкой.

Остывший корж разрежьте на 2-3 части, промажьте кремом. Украсьте по желанию. Этот торт готовится быстрее, чем вы сходите в магазин.

