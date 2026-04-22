Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 10:30

Смешиваю варенку с яйцами и мукой — через 7 минут на столе торт, который тает во рту. «Карамелька» к чаю и кофе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру вареную сгущенку, яйца и муку — замешиваю жидкое тесто, выливаю в форму, и через 7 минут корж готов. Никакой скалки, никакой возни. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: нежный влажный бисквит с карамельным вкусом, прослоенный кремом из той же вареной сгущенки и сметаны, который делает торт сочным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 1 банка вареной сгущенки (380 г), 2 яйца, 1 стакан муки (160 г), 1 чайная ложка разрыхлителя; для крема — 1/2 банки вареной сгущенки, 200 г сметаны 20%. Яйца взбейте со сгущенкой, добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму (диаметр 20 см). Выпекайте при 180 °С 7 минут. Для крема смешайте сметану с оставшейся сгущенкой.

Остывший корж разрежьте на 2-3 части, промажьте кремом. Украсьте по желанию. Этот торт готовится быстрее, чем вы сходите в магазин.

Проверено редакцией
рецепты
завтраки
торты
выпечка
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.