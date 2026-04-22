Беру сметану и орехи — пеку ленивую пахлаву в 3 слоя: вкуснее восточной и в два раза быстрее

Беру сметану, масло и муку — замешиваю тесто, а начинку делаю из взбитых белков с сахаром, грецких орехов и изюма. Всего 3 слоя, и через 35 минут на столе пахлава, которая не приторная, хрустящая и тающая во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: слоистое, нежное тесто с румяной корочкой, а внутри — воздушная белково-ореховая начинка с изюмом, которая делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 г сливочного масла, 100 г сметаны, 225 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 желток; для начинки — 2 белка, 100 г сахара, 100 г грецких орехов (или фисташек), 50 г изюма. Замесите тесто, уберите в холодильник на 30 минут.

Белки взбейте с сахаром в крепкую пену, добавьте рубленые орехи и изюм. Тесто разделите на 3 части, раскатайте в пласты. В форму выложите первый пласт, затем половину начинки, второй пласт, оставшуюся начинку, третий пласт. Верх смажьте желтком с молоком. Выпекайте при 180°С 30–35 минут. Дайте остыть и нарежьте ромбиками. Эта пахлава проще классической, но ничуть не уступает во вкусе.

