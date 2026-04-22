Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 11:35

Беру сметану и орехи — пеку ленивую пахлаву в 3 слоя: вкуснее восточной и в два раза быстрее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру сметану, масло и муку — замешиваю тесто, а начинку делаю из взбитых белков с сахаром, грецких орехов и изюма. Всего 3 слоя, и через 35 минут на столе пахлава, которая не приторная, хрустящая и тающая во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: слоистое, нежное тесто с румяной корочкой, а внутри — воздушная белково-ореховая начинка с изюмом, которая делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 г сливочного масла, 100 г сметаны, 225 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 желток; для начинки — 2 белка, 100 г сахара, 100 г грецких орехов (или фисташек), 50 г изюма. Замесите тесто, уберите в холодильник на 30 минут.

Белки взбейте с сахаром в крепкую пену, добавьте рубленые орехи и изюм. Тесто разделите на 3 части, раскатайте в пласты. В форму выложите первый пласт, затем половину начинки, второй пласт, оставшуюся начинку, третий пласт. Верх смажьте желтком с молоком. Выпекайте при 180°С 30–35 минут. Дайте остыть и нарежьте ромбиками. Эта пахлава проще классической, но ничуть не уступает во вкусе.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Шоколадная сметана — любимый десерт из детства. Трачу 5 минут и наслаждаюсь с хрустящим тостом
Общество
Шоколадная сметана — любимый десерт из детства. Трачу 5 минут и наслаждаюсь с хрустящим тостом
Беру банку сметаны и куриную грудку: блюдо само томится в духовке, и получается нежная подлива
Общество
Беру банку сметаны и куриную грудку: блюдо само томится в духовке, и получается нежная подлива
Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
Семья и жизнь
Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
Персиковые десерты без духовки: 3 быстрые идеи на каждый день
Семья и жизнь
Персиковые десерты без духовки: 3 быстрые идеи на каждый день
Этот яблочный кекс — гениальное решение для веганов и не только. Ни яиц, ни молока, а результат волшебный
Общество
Этот яблочный кекс — гениальное решение для веганов и не только. Ни яиц, ни молока, а результат волшебный
сметана
сладости
десерты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.