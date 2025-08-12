Смешиваем яйца с начинкой и запекаем в тортилье! Суперзавтрак за 15 минут

Смешиваем яйца с начинкой и запекаем в тортилье! Суперский завтрак за 15 минут! Этот невероятно простой киш станет вашим любимым завтраком — сочный, ароматный и такой удобный в приготовлении! Хрустящая тортилья, нежная яичная начинка и аппетитная сырная корочка.

Ингредиенты

Тортилья или лаваш — 1 шт. (42 г)

Сыр твёрдый (пармезан) — 40 г

Шпинат свежий — 25 г

Помидоры черри — 140 г

Яйца куриные — 3 шт.

Ветчина или готовое мясо — 55 г

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Разогреваем духовку до 180 градусов. Берём форму чуть меньше диаметра тортильи, застилаем пергаментом. Выкладываем тортилью, формируя бортики. Распределяем начинку: сначала мясо, затем помидоры (можно разрезать пополам) и шпинат. В отдельной миске взбиваем яйца с солью и перцем, аккуратно выливаем в форму. Сверху тёртый сыр. Отправляем в духовку на 20–25 минут до румяной корочки. Аромат стоит — просто сказка! Подаём сразу, пока хрустит основа.

