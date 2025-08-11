Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 05:00

Лаваш с яйцом на завтрак за 10 минут — вкусно, сытно и просто!

Лаваш с яйцом на завтрак за 10 минут — вкусно, сытно и просто! Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто любит быстрые и полезные завтраки. Хрустящий лаваш, нежное яйцо, расплавленный сыр и свежие овощи — идеальное сочетание вкусов и текстур!

Ингредиенты (1 порция)

  • Тонкий лаваш — 2 круга (по размеру сковороды)
  • Яйцо — 1 шт
  • Твёрдый сыр — 30 г
  • Помидор — 1 шт (средний)
  • Шпинат — 15 г
  • Масло сливочное — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лаваш нарежьте кругами по диаметру сковороды. Сыр натрите на крупной тёрке. Помидор нарежьте мелкими кубиками, шпинат порвите руками. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
  2. Выложите первый круг лаваша. Аккуратно разбейте яйцо, равномерно распределите его по поверхности. Сверху посыпьте сыром, затем выложите помидоры и шпинат. Приправьте солью и перцем. Накройте вторым кругом лаваша.
  3. Обжаривайте две-три минуты до золотистой корочки, затем аккуратно переверните и готовьте ещё одну-две минуты. Сыр должен расплавиться, а яйцо — схватиться.

