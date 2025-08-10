Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 11:30

Аппетитный ужин в одной сковороде за 20 минут! Нужны бедра и макароны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аппетитный ужин в одной сковороде за 20 минут! Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить вкусный и сытный ужин без лишних хлопот. Нежные кусочки куриного бедра, ароматные овощи и аппетитные макароны-гнёзда — всё готовится вместе, пропитываясь чудесными вкусами и ароматами. Идеальное блюдо для буднего вечера!

Ингредиенты

  • Куриное бедро (филе) — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт. (без кожицы)
  • Макароны-гнёзда — 300 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Тёплая вода — 1,5 стакана
  • Свежая зелень — для подачи

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. На разогретой сковороде обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и натёртую морковь, пассеруйте 3-4 минуты.
  2. Помидоры без кожицы нарежьте кубиками и отправьте к мясу с овощами. Посолите, поперчите, добавьте хмели-сунели и перемешайте. Выложите макароны-гнёзда, равномерно распределив по сковороде.
  3. Влейте тёплую воду так, чтобы она почти покрывала макароны. Добавьте сметану, аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 10–12 минут, пока макароны не станут мягкими.

Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Ароматный, сочный и невероятно вкусный ужин готов!

Ранее мы готовили шпротные бутерброды, которые станут звездой стола! Так вы точно не готовили.

курица
макароны
простой рецепт
ужины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Ситуацию вокруг ЗАЭС назвали критической
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.