Аппетитный ужин в одной сковороде за 20 минут! Нужны бедра и макароны

Аппетитный ужин в одной сковороде за 20 минут! Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить вкусный и сытный ужин без лишних хлопот. Нежные кусочки куриного бедра, ароматные овощи и аппетитные макароны-гнёзда — всё готовится вместе, пропитываясь чудесными вкусами и ароматами. Идеальное блюдо для буднего вечера!

Ингредиенты

Куриное бедро (филе) — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры — 2 шт. (без кожицы)

Макароны-гнёзда — 300 г

Сметана — 2 ст. л.

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Тёплая вода — 1,5 стакана

Свежая зелень — для подачи

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. На разогретой сковороде обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и натёртую морковь, пассеруйте 3-4 минуты. Помидоры без кожицы нарежьте кубиками и отправьте к мясу с овощами. Посолите, поперчите, добавьте хмели-сунели и перемешайте. Выложите макароны-гнёзда, равномерно распределив по сковороде. Влейте тёплую воду так, чтобы она почти покрывала макароны. Добавьте сметану, аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 10–12 минут, пока макароны не станут мягкими.

Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Ароматный, сочный и невероятно вкусный ужин готов!

