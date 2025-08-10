Аппетитный ужин в одной сковороде за 20 минут! Нужны бедра и макароны

Аппетитный ужин в одной сковороде за 20 минут! Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить вкусный и сытный ужин без лишних хлопот. Нежные кусочки куриного бедра, ароматные овощи и аппетитные макароны-гнёзда — всё готовится вместе, пропитываясь чудесными вкусами и ароматами. Идеальное блюдо для буднего вечера!
Ингредиенты
- Куриное бедро (филе) — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт. (без кожицы)
- Макароны-гнёзда — 300 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Хмели-сунели — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Тёплая вода — 1,5 стакана
- Свежая зелень — для подачи
Приготовление
- Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. На разогретой сковороде обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и натёртую морковь, пассеруйте 3-4 минуты.
- Помидоры без кожицы нарежьте кубиками и отправьте к мясу с овощами. Посолите, поперчите, добавьте хмели-сунели и перемешайте. Выложите макароны-гнёзда, равномерно распределив по сковороде.
- Влейте тёплую воду так, чтобы она почти покрывала макароны. Добавьте сметану, аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 10–12 минут, пока макароны не станут мягкими.
Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Ароматный, сочный и невероятно вкусный ужин готов!
