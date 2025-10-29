Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 18:02

Рецепт, который вернул мне веру в курятину — этот маринад меняет правила

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я открыл для себя, когда нужно было быстро приготовить ужин для неожиданно приехавших друзей. Маринад из простых ингредиентов, которые всегда под рукой, превратил обычную курицу в настоящее праздничное блюдо. Теперь это мой надежный способ накормить вкусно и сытно даже большую компанию без лишних хлопот.

Готовлю так: смешиваю в миске оливковое масло, сок одного лимона, томатную пасту (2 ст. л.), мелко нарезанную кинзу или петрушку, измельченный чеснок (8 зубчиков), сладкую паприку (2 ч. л.), лимонный перец (2 ч. л.) и соль по вкусу. Заливаю этим маринадом куриные голени (1 кг), оставляю немного маринада для смазывания. Мариную минимум час, а лучше всю ночь в холодильнике. Разогреваю духовку до 180 °C, выкладываю курицу на противень и запекаю 40 минут. Затем смазываю оставшимся маринадом, увеличиваю температуру до 200 °C и запекаю еще 10–15 минут до румяной корочки. Подаю с картофельным пюре и свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Читайте также
Диетолог рассказала, опасно ли есть мясо с картошкой или макаронами
Здоровье/красота
Диетолог рассказала, опасно ли есть мясо с картошкой или макаронами
Сочные котлеты как в ресторане: раскрываем главный секрет профессиональных поваров
Общество
Сочные котлеты как в ресторане: раскрываем главный секрет профессиональных поваров
Курицу больше не жарю — есть рецепт проще и сочнее: готовлю ленивый кордон блю с тягучей серединкой
Общество
Курицу больше не жарю — есть рецепт проще и сочнее: готовлю ленивый кордон блю с тягучей серединкой
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — вкусные и сочные стожки из курицы! Простой и вкусный ужин
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — вкусные и сочные стожки из курицы! Простой и вкусный ужин
Секрет хрустящих ножек: этот маринад с табаско создает идеальную корочку
Общество
Секрет хрустящих ножек: этот маринад с табаско создает идеальную корочку
еда
рецепты
курица
маринады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забила мальчика ножом: шизофрения не спасла женщину от пожизненного срока
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
В Госдуме рассказали об истоках русофобии чешского президента
«Сын Усольцевых не понесет ответственности»: семья инсценировала пропажу?
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.