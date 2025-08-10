Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц Эндокринолог Хайкина: можно съедать до двух яиц в день без вреда для здоровья

Для большинства людей допустимо съедать один-два яйца в день без вреда для здоровья, заявила в беседе с Lenta.ru эндокринолог Дарья Хайкина. Специалист уточнила, что норма потребления зависит от образа жизни и состояния организма. Спортсменам и физически активным людям без хронических заболеваний можно увеличить количество до трех-четырех яиц в сутки, несмотря на содержание холестерина.

В яичном желтке содержится около 200 миллиграммов пищевого холестерина, но исследования показали: у здорового человека он влияет на показатели холестерина в крови куда меньше, чем насыщенные жиры и сахар, — сказала эксперт.

