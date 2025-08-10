Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц

Эндокринолог Хайкина: можно съедать до двух яиц в день без вреда для здоровья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для большинства людей допустимо съедать один-два яйца в день без вреда для здоровья, заявила в беседе с Lenta.ru эндокринолог Дарья Хайкина. Специалист уточнила, что норма потребления зависит от образа жизни и состояния организма. Спортсменам и физически активным людям без хронических заболеваний можно увеличить количество до трех-четырех яиц в сутки, несмотря на содержание холестерина.

В яичном желтке содержится около 200 миллиграммов пищевого холестерина, но исследования показали: у здорового человека он влияет на показатели холестерина в крови куда меньше, чем насыщенные жиры и сахар, — сказала эксперт.

Ранее эндокринолог Татьяна Кокорина рекомендовала потреблять шашлык из индейки как полезную альтернативу традиционному мясному блюду. Специалист отметила, что этот вариант особенно подходит людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабетикам, спортсменам и тем, кто контролирует вес. Для повышения питательной ценности блюда врач советует сочетать мясо с овощами.

До этого гастроэнтеролог Евгения Мельникова предостерегла от употребления некоторых фруктов на завтрак. Она объяснила, что продукты с высоким содержанием танина — хурма, гранаты, яблоки, черника и ежевика — могут вызывать проблемы с пищеварением.

