Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 10:27

Вред на тарелке: популярные сочетания, которые медленно убивают желудок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые сочетания продуктов создают чрезмерную нагрузку на пищеварительную систему, вызывая дискомфорт и провоцируя развитие заболеваний. Эти комбинации нарушают естественные процессы переваривания пищи и могут привести к хроническим проблемам. Понимание механизмов несовместимости продуктов помогает составлять более безопасное меню для ежедневного питания.

Молоко с кислыми фруктами вызывает свертывание белков и затрудняет переваривание. Белковая пища с крахмалами требует разных ферментов и времени переваривания. Фрукты после основного приема пищи приводят к брожению и вздутию. Жирная пища с холодными напитками замедляет пищеварение и создает тяжесть. Сладкие десерты после обильной еды вызывают процессы гниения в кишечнике. Секрет здорового пищеварения заключается в раздельном питании и соблюдении временных интервалов между приемами разной пищи. Употребление простых блюд из совместимых продуктов снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и предотвращает развитие гастрита, язвы и других заболеваний.

Ранее также сообщалось о способах стабилизировать иммунитет. Несколько простых шагов помогут вам вернуть бодрость и укрепить здоровье.

Читайте также
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Общество
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Общество
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Природные защитники: эти продукты повысят иммунитет в сезон простуд
Здоровье/красота
Природные защитники: эти продукты повысят иммунитет в сезон простуд
Экономист предупредил, что может спровоцировать дефицит гречки в России
Общество
Экономист предупредил, что может спровоцировать дефицит гречки в России
продукты
еда
питание
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ выпустили по российскому региону почти 30 дронов за три часа
Западный журналист пошутил после слов Путина о дронах и НЛО
Синоптик рассказал, когда в Москву придут осенние дожди
Магнитные бури сегодня, 4 октября: что завтра, сильные боли, нервные срывы
Удары по Украине сегодня, 4 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Два подростка и водитель «приоры» погибли от ошибки на дороге
Прославившийся в сериале о мафии актер ушел из жизни
В Британии дали неожиданную оценку выступлению Путина на «Валдае»
Стало известно, кто одобрил операцию против «Флотилии» Тунберг
В правительстве озвучили сумму, направленную на доплаты пенсионерам
Россиянам напомнили о великом православном празднике 4 октября
Фотограф решил судиться с бывшей из-за своих снимков в ее соцсетях
Вертолет вылетел на помощь сорвавшимся с вулкана на Камчатке альпинистам
Сенатор заявил, что европейские лидеры попали в «антироссийское болото»
«Для уничтожения вредителей»: ВСУ «выкуривают» мирных жителей из домов
Для воспитанниц Минобороны открыли новый Дом творчества и науки
Бойцы ВСУ устроили «пиар-акцию» и попали в плен
«Баланс смещается»: на Западе вынесли ВСУ неутешительный вердикт
В Совфеде разъяснили вопрос изъятия пустующих квартир
«Со смыслом»: популярный американский рэпер оценил русскую кухню
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.