Безопасная рыба: на что смотреть при выборе в магазине, чтобы избежать паразитов

Выбор безопасной рыбы требует внимательного подхода и знания основных признаков качественного продукта. Правильная оценка внешнего вида и состояния рыбы позволяет минимизировать риск приобретения зараженной паразитами тушки. Соблюдение простых правил выбора помогает обеспечить безопасность употребления рыбных блюд.

Жабры должны быть ярко-красными или розовыми, без слизи и темных пятен. Глаза — прозрачные и выпуклые, не мутные и не впалые. Чешуя плотно прилегает к коже, блестящая и чистая. Мясо упругое, быстро восстанавливает форму при надавливании. Запах свежий, морской или речной, без посторонних примесей. Секрет безопасности заключается в покупке рыбы глубокой заморозки — длительное воздействие низких температур уничтожает большинство паразитов. Особое внимание следует уделять речной рыбе, которая чаще подвержена заражению. Правильная термическая обработка при приготовлении обеспечивает дополнительную защиту от возможных рисков.

