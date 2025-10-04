Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 11:27

Безопасная рыба: на что смотреть при выборе в магазине, чтобы избежать паразитов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выбор безопасной рыбы требует внимательного подхода и знания основных признаков качественного продукта. Правильная оценка внешнего вида и состояния рыбы позволяет минимизировать риск приобретения зараженной паразитами тушки. Соблюдение простых правил выбора помогает обеспечить безопасность употребления рыбных блюд.

Жабры должны быть ярко-красными или розовыми, без слизи и темных пятен. Глаза — прозрачные и выпуклые, не мутные и не впалые. Чешуя плотно прилегает к коже, блестящая и чистая. Мясо упругое, быстро восстанавливает форму при надавливании. Запах свежий, морской или речной, без посторонних примесей. Секрет безопасности заключается в покупке рыбы глубокой заморозки — длительное воздействие низких температур уничтожает большинство паразитов. Особое внимание следует уделять речной рыбе, которая чаще подвержена заражению. Правильная термическая обработка при приготовлении обеспечивает дополнительную защиту от возможных рисков.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

