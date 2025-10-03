Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:07

Природные защитники: эти продукты повысят иммунитет в сезон простуд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенний период требует особого внимания к укреплению естественных защитных сил организма. Сезонные продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, помогают подготовить иммунную систему к холодам. Включение их в ежедневный рацион создает надежный барьер против вирусов и простудных заболеваний.

Квашеная капуста содержит рекордное количество витамина С и пробиотиков. Тыква богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А. Чеснок и лук содержат фитонциды, обладающие противовирусным действием. Шиповник в виде отвара обеспечивает суточную норму витамина С. Грецкие орехи содержат цинк и селен, важные для работы иммунной системы. Облепиха является природным источником витаминов Е и С. Имбирь обладает согревающими и противовоспалительными свойствами. Секрет эффективности заключается в регулярном употреблении этих продуктов в различном виде. Достаточно добавлять их в салаты, напитки или употреблять как самостоятельные блюда.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовиться, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Читайте также
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе
Общество
Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе
Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут
Общество
Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Здоровье/красота
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
Семья и жизнь
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
еда
продукты
осень
здоровье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как в МХАТе»: Бояков рассказал о развитии театра на Ордынке
Солдату с перебитым миной горлом сделали уникальную операцию на СВО
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Жесткий сигнал Путина Трампу, позорная тайна Пугачевой: что будет дальше
Россия

Жесткий сигнал Путина Трампу, позорная тайна Пугачевой: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.