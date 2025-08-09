Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 18:12

Эндокринолог раскрыла, какой шашлык можно есть при риске диабета

Эндокринолог Кокорина назвала шашлык из индейки подходящим при риске диабета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык из индейки подходит пациентам с риском сердечно-сосудистых заболеваний и сахарным диабетом, сообщила эндокринолог Татьяна Кокорина в разговоре с Lenta.ru. Также эксперт посоветовала его тем, кому требуется качественный белок для восстановления (например, спортсменам), и тем, кто следит за весом.

В индейке преобладают ненасыщенные жиры, которые считаются более полезными для сердечно-сосудистой системы. Красное мясо (бедро) по своему составу близко к телятине и содержит около 28 граммов белка и 7–8 граммов жира, оставаясь сочным и насыщенным по вкусу, но без избыточной жировой нагрузки, — объяснила Кокорина.

Не менее 400 граммов овощей и легкие маринады сделают блюдо полезнее, обратила внимание эндокринолог. Чтобы соблюсти баланс КБЖУ, следует снизить не только количество соусов с сахаром, но и употребление хлеба вместе с шашлыком, резюмировала врач.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг заявила, что кофе с молоком и сахаром опаснее алкоголя и энергетиков для женщин. По словам специалиста, кофеин вызывает резкий выброс кортизола, а сахар и сиропы — скачки инсулина, что негативно сказывается на гормональном фоне и обмене веществ.

