Китайская яичница с чесноком и соевым соусом! Просто и мегавкусно

Китайская яичница с чесноком и соевым соусом! Аппетитный вариант яичницы с азиатским акцентом. Яйца, обжаренные до румяной корочки, политые пикантным соусом с чесноком, луком и кунжутом, прекрасно сочетаются с рассыпчатым рисом. Блюдо готовится за 10 минут и получается невероятно ароматным.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- зеленый лук — 2–3 пера;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- кунжутное масло — 1/2 ч. л.;
- кунжут — 1/2 ч. л.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- рис для подачи — 200 г.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с 1 ст. л. масла, обжарьте яйца с двух сторон до золотистой корочки и снимите. На оставшемся масле пассеруйте измельченные чеснок и лук 30 секунд. Добавьте кетчуп, соевый соус, сахар и кунжутное масло, прогрейте 1–2 минуты.
- Верните яйца в сковороду, разрежьте на кусочки и перемешайте с соусом. Подавайте на рисе, посыпав кунжутом.
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