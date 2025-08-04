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04 августа 2025 в 05:30

Китайская яичница с чесноком и соевым соусом! Просто и мегавкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Китайская яичница с чесноком и соевым соусом! Аппетитный вариант яичницы с азиатским акцентом. Яйца, обжаренные до румяной корочки, политые пикантным соусом с чесноком, луком и кунжутом, прекрасно сочетаются с рассыпчатым рисом. Блюдо готовится за 10 минут и получается невероятно ароматным.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зеленый лук — 2–3 пера;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • кунжутное масло — 1/2 ч. л.;
  • кунжут — 1/2 ч. л.;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • рис для подачи — 200 г.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. масла, обжарьте яйца с двух сторон до золотистой корочки и снимите. На оставшемся масле пассеруйте измельченные чеснок и лук 30 секунд. Добавьте кетчуп, соевый соус, сахар и кунжутное масло, прогрейте 1–2 минуты.
  2. Верните яйца в сковороду, разрежьте на кусочки и перемешайте с соусом. Подавайте на рисе, посыпав кунжутом.

Ранее мы готовили яичницу с помидорами и сыром — вкусный завтрак за 15 минут!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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