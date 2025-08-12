Планировавший устроить теракт в Подмосковье дал признательные показания

Агент украинских спецслужб, задержанный в Подмосковье за подготовку теракта, дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Мужчина планировал покушение на высокопоставленного военнослужащего. При этом сам он имел гражданство России и Украины, передает ТАСС.

В ходе опроса [подозреваемый] дал признательные показания по факту сотрудничества со спецслужбами противника, — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинская сторона предложила агенту возможность вернуться в страну. При этом в обмен на совершение теракта мужчину обещать избавить от необходимости служить в войсках и отправляться в зону боевых действий, сказано в публикации.

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России в Московской области в этот вторник, 12 августа. Подозреваемый должен был припарковать машину с 60 кг взрывчатки.

Ранее спецслужбы Украины попытались превратить пятерых пенсионерок, обманутых мошенниками, в «живые бомбы». Киев планировал использовать женщин для терактов против российских военнослужащих на территории Московской области.