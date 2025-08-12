Вы еще не жарили творог? Готовим обалденный омлет со шпинатом

Вы еще не жарили творог? Готовим обалденный омлет со шпинатом — завтрак для сытости и пользы! Этот рецепт — идеальный баланс белка и клетчатки: творог даёт мощный заряд протеина, шпинат добавляет витамины, а расплавленный сыр делает блюдо невероятно вкусным. Такой завтрак заряжает энергией и надолго сохраняет чувство сытости — попробуйте, и он станет вашим фаворитом!

Ингредиенты

Творог — 80 г

Шпинат свежий — горсть

Яйца — 2 шт.

Сыр легкий — 30 г

Семена (по желанию) — для посыпки

Приготовление

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, выложите творог и слегка обжарьте до лёгкой румяности. Добавьте шпинат и потушите пару минут, пока он не смягчится. Влейте взбитые яйца, перемешайте и сверху посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне до застывания яиц. Перед подачей посыпьте семенами — блюдо готово! Ароматное, нежное и очень сытное — идеальный старт дня!

