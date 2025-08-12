Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:19

В РФ расширили список территорий, за оборону которых дают статус ветерана

Оборонявшие от ВСУ приграничье и районы Кубани смогут получить статус ветерана

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В России расширили список территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. В перечень включили 11 административных образований, включая приграничье и районы Краснодарского края.

В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований, — говорится в сообщении.

Список пополнили Крым, Севастополь, Анапа, Новороссийск, Геленджик. Также в перечень вошли Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

Ранее президент России Владимир Путин расширил зону действия мер поддержки волонтеров, распространив их на все приграничные регионы. Льготы теперь охватывают ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, а также Краснодарский край и восемь областей: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Запорожскую, Курскую, Ростовскую и Херсонскую.

Россия
правительство
оборона
ветераны
указы
