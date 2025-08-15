Слойки на кефире с цитрусовой начинкой! Домашняя вкуснятина к кофе

Слойки на кефире с цитрусовой начинкой! Эти нежные слойки с яркой апельсиновой начинкой и хрустящей корочкой наполнят ваш дом волшебным ароматом. Идеальное сочетание воздушного теста и сочной цитрусовой начинки с легкой горчинкой цедры покорит даже самых взыскательных сладкоежек.

Ингредиенты для теста

Кефир — 120 мл

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 20 г

Сливочное масло — 100 г

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки

Апельсин — 1 крупный (с кожурой)

Сахар — 60 г

Крахмал — 20 г

Манная крупа — 1 ст. л. (по необходимости)

Приготовление

В миске взбейте кефир с яйцом и сахаром до однородности. В другой емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем, добавьте охлажденное нарезанное кубиками сливочное масло и перетрите руками в крошку. Соедините сухую смесь с жидкой и быстро замесите мягкое тесто. Отправьте его в холодильник на 10 минут. Апельсин тщательно вымойте, обдайте кипятком, нарежьте кусочками и измельчите в блендере вместе с кожурой. Добавьте сахар, крахмал и при необходимости манку для загустения. Охлажденное тесто разделите на 2 части, каждую раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Равномерно распределите апельсиновую начинку, оставляя свободными края по 1 см. Аккуратно сверните рулеты, нарежьте их острым ножом. Выложите на пергамент, смажьте взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю или кофе.

