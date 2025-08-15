Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 07:30

Слойки на кефире с цитрусовой начинкой! Домашняя вкуснятина к кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слойки на кефире с цитрусовой начинкой! Эти нежные слойки с яркой апельсиновой начинкой и хрустящей корочкой наполнят ваш дом волшебным ароматом. Идеальное сочетание воздушного теста и сочной цитрусовой начинки с легкой горчинкой цедры покорит даже самых взыскательных сладкоежек.

Ингредиенты для теста

  • Кефир — 120 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 20 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки

  • Апельсин — 1 крупный (с кожурой)
  • Сахар — 60 г
  • Крахмал — 20 г
  • Манная крупа — 1 ст. л. (по необходимости)

Приготовление

  1. В миске взбейте кефир с яйцом и сахаром до однородности. В другой емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем, добавьте охлажденное нарезанное кубиками сливочное масло и перетрите руками в крошку. Соедините сухую смесь с жидкой и быстро замесите мягкое тесто. Отправьте его в холодильник на 10 минут. Апельсин тщательно вымойте, обдайте кипятком, нарежьте кусочками и измельчите в блендере вместе с кожурой. Добавьте сахар, крахмал и при необходимости манку для загустения.
  2. Охлажденное тесто разделите на 2 части, каждую раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Равномерно распределите апельсиновую начинку, оставляя свободными края по 1 см. Аккуратно сверните рулеты, нарежьте их острым ножом. Выложите на пергамент, смажьте взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю или кофе.

Ранее мы готовили творожно-яблочные коржики. Нежный десерт без вреда для фигуры!

десерты
тесто
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, смягчат ли приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину
В ГД готовят проект закона о запрете работать курьерами лицам с судимостью
Раскрыты новые детали в расследовании теракта против генерала Кириллова
Готовим кабачки с сыром: вкусно, быстро и низкокалорийно
Жители Калининградской области сообщили о звуках работы ПВО
Ранее обменянного «идейного нациста» из ГУР ликвидировали в зоне СВО
Стало известно, где разместили прибывших на Аляску российских журналистов
В МИД России рассчитывают на ответный визит Трампа после саммита на Аляске
Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом США и России
Мясорубка под Юнаковкой, эвакуация граждан: новости СВО к утру 15 августа
Украинцы активно делятся информацией о ТЦК с российскими войсками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 августа: инфографика
Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия по делу Карапетяна
Лавров рассказал о позиции России накануне саммита Путина и Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 августа
Более 50 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за ночь
Названа самая распространенная схема обмана россиян
Военные ВСУ оказались деморализованы из-за успехов российской армии
Ветеран «Зенита» раскрыл будущее Семака в случае поражения от «Спартака»
Россиянам объяснили, стоит ли продавать квартиру в 2025 году
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.