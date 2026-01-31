Зимняя Олимпиада — 2026
Скумбрия круче красной рыбы: маринуем в ароматном масле за 24 часа. Эта рыбка вас удивит

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт способен полностью изменить ваше мнение о скумбрии. Всего за сутки обычная рыба превращается в нежный, ароматный деликатес, который по вкусу легко соперничает с дорогой красной рыбой. Идеальный вариант как для праздничной закуски, так и для повседневного стола.

Ингредиенты: скумбрия свежемороженая — 3 шт., лук репчатый — 5–6 шт., растительное масло — 250 мл, уксус 9% — 100 мл, мёд или сахар — 2 ст. л., кетчуп — 4 ст. л., соль — 2 ст. л., чёрный перец горошком — 25–30 шт., душистый перец горошком — 15–20 шт., молотый кориандр — 1 ч. л., горчица в зёрнах — 1 ст. л., лавровый лист — 4 шт.

Приготовление: скумбрию полностью разморозьте, очистите, промойте и обсушите, затем нарежьте кусочками толщиной около 1,5 см. Лук нарежьте полукольцами. В глубокой ёмкости выкладывайте рыбу и лук слоями, чередуя их. Для маринада соедините все ингредиенты в кастрюле, доведите до кипения на слабом огне и проварите 2–3 минуты, затем полностью остудите. Залейте рыбу холодным маринадом, накройте крышкой и уберите в холодильник на 24 часа, за это время 1–2 раза аккуратно перемешайте.

Ранее мы делились рецептом маринада для селедки. Покупать магазинную больше не захотите.

Проверено редакцией
