СК РФ: жене рэпера Картрайта вменили убийство мужа

https://static.news.ru/photo/a2769d9e-d31d-11ea-b046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы Санкт-Петербурга подтвердили задержание Марины Кохал — супруги покойного украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Гражданке вменили убийство мужа (ч.1 ст.105 УК РФ). Ведомство собирается просить суд заключить фигурантку под стражу. В данный момент с ней работают оперативники.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов супруги, мужчина умер от передозировки наркотиками.

Женщина пыталась избавиться от трупа. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело. Адвокат жены покойного рэпера Энди Картрайта Марины поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.

Юшко мог умереть от сердечного приступа. По словам жены покойного музыканта, у исполнителя были проблемы с сердцем, а после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) мужчина впал в депрессию, из-за чего, как она считает, Картрайт пристрастился к наркотикам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двухлетнего ребёнка покойного Александра Юшко, тело которого было найдено расчленённым в Петербурге, передали бабушке, в настоящее время он находится под надзором, заявил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.