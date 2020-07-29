В Петербурге нашли расчленённое тело рэпера Энди Картрайта

https://static.news.ru/photo/8781d92c-d232-11ea-a0eb-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: РЭП ЮТУБ

В Петербурге скончался рэп-музыкант Энди Картрайт. Его тело нашли расчленённым в квартире.

Со слов супруги, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Как передаёт Znak.com, женщина пыталась избавиться от тела. Она не знала, как его лучше спрятать, поэтому расчленила. Женщина объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Супругу исполнителя задержали. Из квартиры также изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 июля скончался на 86-м году жизни бывший защитник сборной Англии по футболу Джек Чарльтон. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни в окружении своей семьи. Чарльтон является бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года и чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии.