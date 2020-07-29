В Петербурге нашли расчленённое тело рэпера Энди Картрайта

В Петербурге скончался рэп-музыкант Энди Картрайт. Его тело нашли расчленённым в квартире.
Со слов супруги, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Как
Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Супругу исполнителя задержали. Из квартиры также изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 июля скончался на 86-м году жизни бывший защитник сборной Англии по футболу Джек Чарльтон. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни в окружении своей семьи. Чарльтон является бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года и чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии.
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