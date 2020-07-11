Умер чемпион мира по футболу 1966 года Джек Чарльтон

https://static.news.ru/photo/b64624b2-c372-11ea-ae02-fa163e074e61_660.jpg Джек Чарльтон Фото: Andy Hooper/Global Look Press

Бывший защитник сборной Англии по футболу Джек Чарльтон скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Лидс», за который он выступал на протяжении всей карьеры.

Отмечается, что Чарльтон скончался после продолжительной болезни в окружении своей семьи.

Rest in peace Jack pic.twitter.com/Z6iIuIAzIE — Leeds United (@LUFC) July 11, 2020

Чарльтон 23 года выступал за «Лидс». Он является рекордсменом клуба по числу матчей, сыграв за команду в 773 играх. Вместе с клубом он становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. Чарльтон является бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года и чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии.

В качестве тренера он работал в «Мидлсбро», «Шеффилд Уэнсдей» и «Ньюкасле», а также в сборной Ирландии, с которой вышел в финальную часть чемпионатов мира 1990 и 1994 годов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что английский футболист Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет после заражения коронавирусной инфекцией. Бывший спортсмен, выступавший в 1960-х — 1970-х годах за клуб «Лидс Юнайтед», на прошлой неделе был госпитализирован после обнаружения в его организме COVID-19. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер утром 17 апреля.