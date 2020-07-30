СК возбудил уголовное дело об убийстве рэпера Картрайта

https://static.news.ru/photo/b157bfec-d24a-11ea-9197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения в квартире в Петербурге фрагментов тела рэпера Энди Картрайта. Об этом говорится на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу. Оно будет расследоваться по статье «Убийство».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — отмечается в сообщении.

По информации СК, тело погибшего расчленила женщина 1984 года рождения. После проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти мужчины будет дана оценка её действиям.

Со слов супруги, мужчина умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от тела. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Супругу исполнителя задержали. Из квартиры также изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску, писал NEWS.ru.