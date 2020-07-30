Ребёнка расчленённого в Петербурге рэпера Картрайта передали бабушке

https://static.news.ru/photo/d39e482e-d262-11ea-9079-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: andy_cartwright/vk.com

Двухлетнего ребёнка украинского рэп-музыканта Александра Юшкова (Энди Картрайта), тело которого было найдено расчленённым в Петербурге, передали бабушке, в настоящее время он находится под надзором, заявил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.

По факту случившегося аппарат уполномоченного поставил в известность органы опеки Центрального района Санкт-Петербурга для контроля ситуации. На данный момент ребёнок передан бабушке, находится под надзором, — рассказал Попейко в беседе с изданием «Подъём».

Также стало известно, что мать младенца имеет российское и украинское гражданство. Об этом проинформировали в аппарате омбудсмена. В настоящее время женщина задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По некоторым данным, под подозрение попала и мать супруги рэпера — она могла помогать дочери расчленять тело.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Из квартиры изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга рэпера Энди Картрайта раскрыла подробности смерти мужа. По её словам, музыкант погиб от передозировки, а она «из-за большой любви» решила избавиться от тела и сообщить о его загадочном исчезновении.