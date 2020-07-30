Жена рэпера Картрайта рассказала, как расчленила тело супруга

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Супруга украинского рэпера Энди Картрайта раскрыла подробности смерти мужа. По её словам, музыкант погиб от передозировки, а она «из-за большой любви» решила избавиться от тела и сообщить о его загадочном исчезновении.

Как передаёт «КП-Петербург», женщина четыре дня пыталась изрубить тело любимого, но оказалась не готова к этому не психологически, ни физически.

Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал. Сделала это, по её словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. У нее такое видение случившегося, — рассказал источник издания.

После того, как она осуществила задуманное, она поняла, что совершила преступление и позвонила своему адвокату, а тот уже сообщил в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить свои слова.

Она призналась, что очень любила погибшего. Супруг, по её словам, пристрастился к наркотикам совсем недавно. Он лишился работы во время пандемии и впал в депрессию. Четыре дня назад женщина вернулась домой и нашла его мёртвым на кровати. Рядом с ним лежал шприц.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Супругу исполнителя задержали. Из квартиры также изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Как писал NEWS.ru, по факту обнаружения фрагментов тела рэпера СК возбудил уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Убийство».