СМИ: адвокат жены рэпера Картрайта раскрыла детали дела о смерти музыканта

https://static.news.ru/photo/174e353a-d262-11ea-99d0-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: andy_cartwright/vk.com

Адвокат жены покойного рэпера 29-летнего Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.

Во-первых, мать Марины не помогала супруге умершего избавиться от его тела. Во-вторых, Марина стирала вещи исполнителя, а не части расчленённого тела мужа, передаёт Telegram-канал «MASH на Мойке».

Юрист добавила, что шприц, который жена Картрайта нашла якобы рядом с его телом, Марина действительно выкинула. По словам одного из знакомых молодых людей, ребята действительно проживали вместе с тёщей. Она является преподавателем английского языка. Но как долго они жили в одной квартире — неизвестно.

Скурту отметила, что Марину задержали, но не в рамках уголовного дела. Девушку она охарактеризовала как вполне адекватную. По её словам, она не производила впечатление психически больного человека.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов супруги, мужчина умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от тела. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

Как писал NEWS.ru, по факту обнаружения фрагментов тела рэпера СК возбудил уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Убийство».