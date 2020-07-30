«Состава преступления нет»: адвокат рассказала о расчленившей мужа-рэпера

https://static.news.ru/photo/8c964638-d24a-11ea-9674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жена рэпера Энди Картрайта, расчленившая своего супруга, задержана и находится в полиции. Об этом сообщила её адвокат Ирина Скурту. По её словам, дело в отношении неё не возбудили, поскольку состава преступления нет.

Если она никакого отношения к его смерти не имеет, то состава преступления нет. <...> Кроме странных действий, которые противоречат здравому смыслу. <...> Не надо её ни в чём обвинять. Она готова пройти полиграф, — отметила она в беседе с телеканалом «360».

Юрист отметила, что женщину задержали, но не в рамках уголовного дела. Девушку она охарактеризовала как вполне адекватную. По её словам, она не производила впечатление психически больного человека.

Со слов супруги рэпера, она хотела оставить о муже светлую память и решила скрыть от поклонников его смерть от передозировки наркотиками. Мужа она расчленила «подручными средствами, имевшимися дома», отметила Скурту.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. По предварительным данным, смерть музыканта наступила четыре дня назад.

Супругу исполнителя задержали. Из квартиры также изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску, писал NEWS.ru.